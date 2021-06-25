Догнала маму! Подкопаева показала фото со старшей дочкой

14-летняя Каролина уже одного роста со своей знаменитой матерью. Смотрите, как взрослела дочь двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике

Лилия Подкопаева и ее дочка Каролина / Фото: Instagram

Знаменитая украинская спортсменка, 42-летняя Лилия Подкопаева показала, как выросла ее старшая дочка – 14-летняя Каролина.

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Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 опубликовала в Instagram фото с дочкой на фоне Костела святого Николая в Киеве, на котором девочка – в один рост с мамой. Догнала ее!

"Красавицы!", "Прекрасно выглядите!" – пишут в комментариях фолловеры Лилии Подкопаевой

Смотрите, как взрослела Каролина

Отметим, что легендарная гимнастка является мамой троих детей. Подкопаева воспитывает усыновленного сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину от Игоря Дубинского.

В последние годы Лилия Подкопаева живет на две страны – США и Украину, но в данный момент находится в Киеве. Накануне гимнастка поделилась снимками со своей младшей дочкой Эвелиной, которой в сентябре исполнится два годика.