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Подкопаева нашла уголок Парижа в Киеве и вспомнила молодость

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 14:49
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Знаменитая украинская гимнастка наслаждается пребыванием на родине и с ностальгией вспоминает прошлое, побывав на олимпийской базе в Конче-Заспе
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в эти дни пребывает в Украине. На днях Подкопаева прилетела из США на концерт в Киев и восхитилась закатом на Днепре. 42-летняя уроженка Донецка восхищается столицей и делится свежими кадрами.

Сегодня мама троих детей показала в Instagram архитектуру района Киева, который назвала уголком Парижа.

Подкопаева

Ничто человеческое звезде не чуждо, и она продемонстрировала, как ей делают прическу.

Еще Подкопаева после танцев на балконе показала младшую дочку. А попав на базу в Кончу-Заспу, поделилась ностальгическими размышлениями под фото:

"Все-таки возвращение домой — забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи единственное, что изменилось — ты сам".

Сейчас Лилия много времени проводит в США, где вышла замуж за бизнесмена, воспитывает своих детей и тренирует юных спортсменов.

Ранее машина с номерами Подкопаевой переехала утят: звездной гимнастке угрожали.

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