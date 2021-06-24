Подкопаева нашла уголок Парижа в Киеве и вспомнила молодость

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в эти дни пребывает в Украине. На днях Подкопаева прилетела из США на концерт в Киев и восхитилась закатом на Днепре. 42-летняя уроженка Донецка восхищается столицей и делится свежими кадрами.
Сегодня мама троих детей показала в Instagram архитектуру района Киева, который назвала уголком Парижа.
Ничто человеческое звезде не чуждо, и она продемонстрировала, как ей делают прическу.
Еще Подкопаева после танцев на балконе показала младшую дочку. А попав на базу в Кончу-Заспу, поделилась ностальгическими размышлениями под фото:
"Все-таки возвращение домой — забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи единственное, что изменилось — ты сам".
Сейчас Лилия много времени проводит в США, где вышла замуж за бизнесмена, воспитывает своих детей и тренирует юных спортсменов.
Ранее машина с номерами Подкопаевой переехала утят: звездной гимнастке угрожали.