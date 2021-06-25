Догнала маму! Подкопаєва показала фото зі старшою донькою

Знаменита українська спортсменка, 42-річна Лілія Подкопаєва показала, як виросла її старша дочка – 14-річна Кароліна.
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Дворазова олімпійська чемпіонка Атланти-1996 опублікувала в Instagram фото з донькою на фоні Костелу святого Миколая в Києві, на якому дівчинка – вже одного зросту з мамою. Догнала її!
"Красуні!", "Маєте чудовий вигляд!" – пишуть у коментарях фоловери Лілії Подкопаєвої
Дивіться, як дорослішала Кароліна
Відзначимо, що легендарна гімнастка є мамою трьох дітей. Подкопаєва виховує усиновленого сина Вадима, дочку Кароліну від Тимофія Нагорного і дочку Евеліну від Ігоря Дубинського.
Останніми роками Лілія Подкопаева живе на дві країни – США та Україну, але наразі перебуває в Києві. Напередодні гімнастка поділилася знімками зі своєю молодшою донькою Евеліною, якій у вересні виповниться два рочки.