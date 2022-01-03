До или после секса? Горячая Марина Бех в Буковеле

Михаил и Марина встретили Новый год в Карпатах / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда прыжков в длину Марина Бех-Романчук запостила в соцсети пикантный снимок. В одном белье спортсменка нежится в кровати.

"Это были идеальные три дня в Буковеле с моим любимым. Яркие и незабываемые.

Мы уже пятый раз встречали здесь Новый год и я мечтаю, чтобы эта традиция продолжалась и продолжалась", – написала Марина в Instagram.