До или после секса? Горячая Марина Бех в Буковеле

Звезда прыжков в длину Марина Бех-Романчук запостила в соцсети пикантный снимок. В одном белье спортсменка нежится в кровати.
"Это были идеальные три дня в Буковеле с моим любимым. Яркие и незабываемые.
Мы уже пятый раз встречали здесь Новый год и я мечтаю, чтобы эта традиция продолжалась и продолжалась", – написала Марина в Instagram.
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Мимо столь сексуального снимка не могли пройти подписчики спортсменки.
"Опа, попка Марины", – написал один в комментариях.
"До или после?" – поинтересовался второй, добавив смайлик 18+.
Ранее муж Марины, призер Олимпиады-2020, пловец Михаил Романчук попал в небольшой скандал во время отдыха в Буковеле. Подписчикам спортсмена не понравилась его экипировка.
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