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Марина Бех хорошенько поскакала! Что скажет на это муж?

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
2 декабря, 22:24
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Звездная украинской легкой атлетики поделилась в сети интересными упражнениями, которые даже самой спортсменке показались слишком откровенными
Марина Бех-Романчук отдыхает после Токио
Марина Бех-Романчук отдыхает после Токио / Фото: Instagram

Спортсменка недавно вернулась с тренировочных сборов в Испании и сразу же приступила к новым. Девушка поделилась в своем Instagram довольно забавным упражнением.

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"Когда пробуешь новые упражнения и имеешь крутого оператора", – подписала фотографию Марина.

Легкоатлетка пожаловалась, что не понимает целесообразность этого упражнения и какие группы мышц она укрепляет.

"Не нравится... Я не понимаю, что работает, если честно", – призналась Марина.

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Сразу после окончания своей тренировки спортсменка отправилась на занятия в бассейн к мужу, который стал серебряным призером по плаванию на Играх-2020.

"Сегодня я на тренировке у своего любимого. Помагаю ему", – подписала фото спортсменка.

Стоит отметить, что легкоатлетка находится в отличной форме. Девушка питается вкусно и при этом смотрится безупречно.

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К примеру, так выглядит завтрак Марины:

А на ужин Бех даже разрешает себе пиццу.

Напомним, что Марина Бех-Романчук недавно сделала татуировку на пикантном месте.

На Олимпиаде в Токио Марина сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось мало – украинка заняла пятое место.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

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