3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Марина Бех добряче поскакала! Що скаже на це чоловік?

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 22:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зіркова українська легкоатлетка поділилась у мережі цікавими вправами, які навіть самій спортсменці здались занадто відвертими
Марина Бех-Романчук відпочиває після Токіо
Марина Бех-Романчук відпочиває після Токіо / Фото: Instagram

Спортсменка нещодавно повернулась із тренувальних зборів у Іспанії і одразу приступила до нових. Дівчина поділилась у своєму Instagram доволі кумедною вправою.

Реклама

"Коли тестуєш нові вправи і маєш крутого оператора", – підписала світлину атлетка.

Легкоатлетка поскаржилась, що не розуміє доцільність цієї вправи і які групи м'язів вона укріплює.

"Не подобається... Я не розумію, що працює, якщо чесно", – зізналась Марина.

Реклама

Одразу по закінченні свого тренування спортсменка відправилась на заняття у басейн до чоловіка, який є срібним призером з плавання Ігор-2020.

"Сьогодні я на тренуванні у свого коханого. Допомагаю йому", – написала Марина.

Варто зазначити, що легкоатлетка – у чудовій формі. Спортсменка харчується смачно і при цьому має бездоганний вигляд.

Реклама

До прикладу, такий на вигляд сніданок Марини:

А на вечерю Бех навіть дозволяє собі піцу.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук нещодавно зробила татуювання на пікантному місці.

На Олімпіаді Токіо Марина зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Шахтар

Завтра

17:00

Львів

1.15

7.20

23.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти