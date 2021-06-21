Дедушка ответил? У Макгрегора загадочный синяк под глазом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор озадачил своих поклонников, опубликовав в Instagram фото в дорогом костюме серого цвета. При этом под левым глазом у ирландца синяк.
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"Эй, Конор, кто это тебя так разукрасил?" – поинтересовался в комментариях один из подписчиков бойца. Но тот не ответил
Это заставило фолловеров Макгрегора гадать, выдвинув следующие версии появления синяка:
- По желанию заказчика синяк набили под цвет костюма...
- Может, тот дедушка, которого Конор как-то ударил за отказ выпить его виски, отомстил?
- Да это еще после боя с Порье не сошло
- Народ, вы вообще слышали о таком понятии, как спарринги?
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Напомним, уже в ночь с 10 на 11 июля Конор Макгрегор проведет третий бой с Дастином Порье. Поединок возглавит кард турнира UFC 264. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора.