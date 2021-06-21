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Дедушка ответил? У Макгрегора загадочный синяк под глазом

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 16:59
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Знаменитый ирландец похвастался новым дорогим костюмом, но так и не объяснил, откуда у него взялась гематома под глазом – болельщики выдвинули свои версии
Конор Макгрегор с синяком
Конор Макгрегор с синяком / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор озадачил своих поклонников, опубликовав в Instagram фото в дорогом костюме серого цвета. При этом под левым глазом у ирландца синяк.

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"Эй, Конор, кто это тебя так разукрасил?" – поинтересовался в комментариях один из подписчиков бойца. Но тот не ответил

Это заставило фолловеров Макгрегора гадать, выдвинув следующие версии появления синяка:

  • По желанию заказчика синяк набили под цвет костюма...
  • Может, тот дедушка, которого Конор как-то ударил за отказ выпить его виски, отомстил?
  • Да это еще после боя с Порье не сошло
  • Народ, вы вообще слышали о таком понятии, как спарринги?

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Напомним, уже в ночь с 10 на 11 июля Конор Макгрегор проведет третий бой с Дастином Порье. Поединок возглавит кард турнира UFC 264. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора.

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0
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#
Команда
И
Г
О
1
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2
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6
2
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2
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3
3
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2
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3
4
Северная Македония
2
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
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1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
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3
3
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