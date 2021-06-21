Дідусь відповів? У Макгрегора загадковий синець під оком

Знаменитий ірландець похвалився новим дорогим костюмом, але так і не пояснив, звідки у нього взялася гематома під оком – вболівальники висунули свої версії

Конор Макгрегор із синцем / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор спантеличив своїх прихильників, опублікувавши в Instagram фото в дорогому костюмі сірого кольору. При цьому під лівим оком у ірландця синець.

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"Гей, Коноре, хто це тебе так розмалював?" – поцікавився в коментарях один з підписників бійця. Але той не відповів

Це змусило фоловерів Макгрегора гадати, висунувши такі версії появи синця:

За бажанням замовника синяк набили під колір костюма...

Може, той дідусь, якого Конор якось вдарив за відмову випити його віскі, помстився?

Та це ще після бою з Пор'є

Народ, ви взагалі чули про таке поняття, як спаринги?

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Нагадаємо, вже в ніч з 10 на 11 липня Конор Макгрегор проведе третій бій з Дастіном Пор'є. Поєдинок очолить кард турніру UFC 264. У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця. У другому поєдинку, в січні 2021 року, Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора.