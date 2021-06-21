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Дідусь відповів? У Макгрегора загадковий синець під оком

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 16:59
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Знаменитий ірландець похвалився новим дорогим костюмом, але так і не пояснив, звідки у нього взялася гематома під оком – вболівальники висунули свої версії
Конор Макгрегор із синцем
Конор Макгрегор із синцем / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор спантеличив своїх прихильників, опублікувавши в Instagram фото в дорогому костюмі сірого кольору. При цьому під лівим оком у ірландця синець.

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"Гей, Коноре, хто це тебе так розмалював?" – поцікавився в коментарях один з підписників бійця. Але той не відповів

Це змусило фоловерів Макгрегора гадати, висунувши такі версії появи синця:

  • За бажанням замовника синяк набили під колір костюма...
  • Може, той дідусь, якого Конор якось вдарив за відмову випити його віскі, помстився?
  • Та це ще після бою з Пор'є
  • Народ, ви взагалі чули про таке поняття, як спаринги?

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Нагадаємо, вже в ніч з 10 на 11 липня Конор Макгрегор проведе третій бій з Дастіном Пор'є. Поєдинок очолить кард турніру UFC 264. У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця. У другому поєдинку, в січні 2021 року, Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора.

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Г
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9
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3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
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1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Понеділок, 21 червня
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