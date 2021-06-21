Дідусь відповів? У Макгрегора загадковий синець під оком

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор спантеличив своїх прихильників, опублікувавши в Instagram фото в дорогому костюмі сірого кольору. При цьому під лівим оком у ірландця синець.
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"Гей, Коноре, хто це тебе так розмалював?" – поцікавився в коментарях один з підписників бійця. Але той не відповів
Це змусило фоловерів Макгрегора гадати, висунувши такі версії появи синця:
- За бажанням замовника синяк набили під колір костюма...
- Може, той дідусь, якого Конор якось вдарив за відмову випити його віскі, помстився?
- Та це ще після бою з Пор'є
- Народ, ви взагалі чули про таке поняття, як спаринги?
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Нагадаємо, вже в ніч з 10 на 11 липня Конор Макгрегор проведе третій бій з Дастіном Пор'є. Поєдинок очолить кард турніру UFC 264. У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця. У другому поєдинку, в січні 2021 року, Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора.