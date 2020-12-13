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Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)

13 декабря, 23:26

Олег Люлька Олег Люлька

"Это точно рай!" Знаменитая дзюдоистка наслаждается отдыхом в Доминикане

Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед не стала горевать после расставания с защитником "Динамо" Денисом Поповым. 20-летняя спортсменка-красотка отправилась отдыхать в Доминикану, где уже нашла себе нового "дружка". Точнее, сразу двух. И даже поделилась фотографиями с ними в своем Instagram. Те еще симпатяги – очаровашки какаду!

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"Рай! Лови лучики солнца по максимуму", – написала Дарье Белодед в комментариях под этими фото известная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко

"Точно рай. Ловлю и заряжаюсь энергией", – ответила ей дзюдоистка

Тем временем еще один подписчик пожурил Белодед, написав ей: "Зря ты так с Денисом. Ты ему по-настоящему нравишься".

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Напомним, накануне Денис Попов подтвердил, что они с Дарьей Белодед уже не пара. Однако на вопрос, почему расстались, ответил загадочно: "Вы лучше у нее спросите".

Денис и Даша засветили свои отношения в конце лета. В соцсетях Дарья показала огромнейший букет роз, которые ей подарил защитник "Динамо" на 20-летие. Но – недолго музыка играла...

Смотрите, как Белодед "отрывалась" в мае в Одессе

Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram
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дзюдо Динамо Киев Доминикана Дарья Белодед WAGs Денис Попов

Источник: Сегодня|Спорт

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