Дарья Белодед из-за коварной болезни пропустит чемпионат Европы по дзюдо

Двукратная чемпионка мира по дзюдо, лучшая спортсменка Украины-2019 Дарья Белодед пропустит чемпионат Европы-2020 в Праге, который состоится с 19 по 21 ноября. По словам отца и тренера дзюдоистки Геннадия Белодеда, причиной стала коварная простуда, подкосившая его 20-летнюю дочь. Речь не о коронавирусе, настаивает Геннадий.

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"К сожалению, Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудное заболевания, а не COVID-19, потому что мы и тесты сдавали, и КТ легких делали. Тем не менее пришлось пропить антибиотики, а это несколько выбило из колеи. Ну и чтобы спортсменку сохранить, пришлось снять ее с соревнований"

"Она заболела перед сбором в Конча-Заспе, но кашля и температуры уже не было, поэтому мы решили посмотреть ее форму. По тому, что мы увидели, решили все же не рисковать и поберечь спортсменку. Потому что ехать, чтобы просто выступить – это не для Даши"

"Теперь будем надеяться, что после Нового года соревнования возобновятся, так как в этом году чемпионат Европы – это последний старт", – сказал Геннадий Белодед, которого цитирует сайт Федерации дзюдо Украины

Белодед с "золотом" ЧМ-2019 / Фото: AFP

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Напомним, в октябре Белодед проиграла впервые за полтора года. Поражение румынке Андре Читу прервало победную серию Дарьи на отметке 20 схваток.

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Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram

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