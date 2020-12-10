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В Instagram распалась самая крутая спортивная пара Украины

10 декабря, 20:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Денис Попов и Дарья Белодед отписались друг от друга в соцсетях

Восходящая звезда украинского футбола, чемпион мира (U-21) Денис Попов и самая крутая дзюдоистка планеты Дарья Белодед больше не пара. По крайней мере, в Instagram. Они отписались друг от друга.

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Денис и Даша засветили свои отношения в конце лета. В соцсетях Дарья показала огромнейший букет роз, которые ей подарил защитник "Динамо" на 20-летие.

А потом парочку вместе заметили на премьере короткометражного документального фильма "Анаконда" – о самой юной двукратной чемпионке мира по дзюдо. Дарья Белодед – не только выдающаяся дзюдоистка, но и одна из самых красивых спортсменок Украины.

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Напомним, что на этой неделе Денис Попов стал героем матча "Динамо" – "Ференцварош". Защитник забил победный гол и вывел киевлян в Лигу Европы.

Ранее мы писали, что еще в апреле Денис давал интервью вместе с девушкой Настей. Тогда Попов запрещал своей девушке откровенные фото в соцсетях.

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Дарья Белодед Денис Попов
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