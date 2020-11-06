Футболист "Динамо" Попов рассказал об отношениях с дзюдоисткой Белодед

Футболист киевского "Динамо" Денис Попов приоткрыл завесу тайны над своими отношениями с чемпионкой мира по дзюдо Дарьей Белодед. Несколько недель разговоры о молодой паре велись на уровне слухов, но в начале октября Белодед перестала скрывать отношения с возлюбленным из "Динамо".
Теперь и 21-летний защитник украинского гранда поделился некоторыми деталями с YouTube-каналом "Бомбардир", хотя многословным не был:
"Первый раз мы увиделись на базе в Конче-Заспе, когда президент награждал нас после молодежного чемпионата мира по футболу. Там были и представители других видов спорта. Но тогда мы с Дашей только увиделись, еще не познакомились. А потом – социальные сети, сейчас все через них.
Порой нам трудно встречаться из-за разных графиков, но мы справляемся. Мы оба – спокойные, скромные, хотим строить отношения без афиширования. Главное, что нам хорошо. Иногда про нас пишут и негативное, но мы не обращаем на это внимание".
"Динамо" сейчас лидирует в чемпионате Украины, а в воскресенье будет сражаться в принципиальном матче с "Шахтером".
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Смотрите, как Даша встретила на улицах Киева всадника на коне:
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