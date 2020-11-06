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Футболист "Динамо" Попов рассказал об отношениях с дзюдоисткой Белодед

6 ноября, 13:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой защитник киевлян и его девушка стараются не попадать на глаза прессе

Футболист киевского "Динамо" Денис Попов приоткрыл завесу тайны над своими отношениями с чемпионкой мира по дзюдо Дарьей Белодед. Несколько недель разговоры о молодой паре велись на уровне слухов, но в начале октября Белодед перестала скрывать отношения с возлюбленным из "Динамо".

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Теперь и 21-летний защитник украинского гранда поделился некоторыми деталями с YouTube-каналом "Бомбардир", хотя многословным не был:

"Первый раз мы увиделись на базе в Конче-Заспе, когда президент награждал нас после молодежного чемпионата мира по футболу. Там были и представители других видов спорта. Но тогда мы с Дашей только увиделись, еще не познакомились. А потом – социальные сети, сейчас все через них.

Порой нам трудно встречаться из-за разных графиков, но мы справляемся. Мы оба – спокойные, скромные, хотим строить отношения без афиширования. Главное, что нам хорошо. Иногда про нас пишут и негативное, но мы не обращаем на это внимание".

"Динамо" сейчас лидирует в чемпионате Украины, а в воскресенье будет сражаться в принципиальном матче с "Шахтером".

Читайте также о том, что Дарья Белодед празднует 20-летний юбилей.

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Смотрите, как Даша встретила на улицах Киева всадника на коне:

Дарья Белодед на автомобиле обгоняет всадника Видео: Instagram

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футбол отношения дзюдо Дарья Белодед Денис Попов
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