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"Лучшее у нее спросите": самая крутая спортивная пара Украины умалчивает о причинах расставания

13 декабря, 13:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Парочка продержалась всего несколько месяцев

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Попов подтвердил, что он больше не является парой со знаменитой украинкой дзюдоисткой Дарьей Белодед. Как мы писали ранее, некоторое время назад они описались друг от друга в Instagram.

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В комментарии программе Yellow Попов заявил, что они больше не пара, однако на вопрос, почему расстались, ответил: "Вы лучше у нее спросите".

Денис и Даша засветили свои отношения в конце лета. Сначала они вместе пришли на премьеру короткометражного документального фильма "Анаконда" – о самой юной двукратной чемпионке мира по дзюдо. А затем в соцсетях Дарья показала огромнейший букет роз, которые ей подарил защитник "Динамо" на 20-летие.

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Вероятно, расставание пары произошел, когда Денис заразился коронавирусом и находился на самоизоляции. В это же время Белодед подхватила простуду и не смогла выступить на чемпионате Европы. Отец и тренер спортсменки Геннадий настаивал, что у его дочери был не COVID-19.

Смотрите, как Денис Попов забивает в Лиге чемпионов:

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футболист дзюдо Дарья Белодед Денис Попов

Источник: Сегодня|Спорт

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