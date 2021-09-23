Да сколько можно! Зрители снова не увидят Олимпийские игры

Зимняя Олимпиада в Пекине, вероятней всего, пройдет по сценарию летних Игр в Токио. Из-за пандемии коронавируса зрителей не пустят на соревнования

Фазель слил секретную информацию

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель заявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут без зрителей.

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"Решение о том, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре. Насколько я понимаю, будет как в Токио, где болельщиков на соревнованиях не было", – признался Фазель.

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Летняя Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Все соревнования в японской столице прошли без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Талисманы Игр-2022 / Фото: AFP

Ранее мы писали, что в США призывают бойкотировать Олимпиаду-2022 или отобрать ее у Китая из-за геноцида. В 2018 году независимая комиссия ООН заявила, что получила достоверные сообщения о том, что не менее миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян.