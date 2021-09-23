Та скільки можна! Глядачі знову не побачать Олімпійські ігри

Зимова Олімпіада в Пекіні, скоріш за все, пройде за сценарієм літніх Ігор в Токіо. Через пандемію коронавіруса глядачів не пустять на змагання

Фазель злив секретну інформацію

Президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель заявив, що зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні пройдуть без глядачів.

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"Рішення про те, чи будуть вболівальники на Іграх в Пекіні, ми очікуємо у жовтні. Наскільки я розумію, буде як в Токіо, де уболівальників на змаганнях не було", – зізнався Фазель.

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Літня Олімпіада в Токіо проходила з 23 липня по 8 серпня. Всі змагання в японській столиці пройшли без глядачів через ситуацію з коронавірусом.

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Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого.

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Талісмани Ігор-2022 / Фото: AFP

Раніше ми писали, що в США закликають бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китаю через геноцид. У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше мільйона уйгурів та інших мусульман знаходяться в таборах у китайському регіоні Сіньцзян.