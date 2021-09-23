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Та скільки можна! Глядачі знову не побачать Олімпійські ігри

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
23 вересня, 16:18
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Зимова Олімпіада в Пекіні, скоріш за все, пройде за сценарієм літніх Ігор в Токіо. Через пандемію коронавіруса глядачів не пустять на змагання
Фазель злив секретну інформацію
Фазель злив секретну інформацію

Президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель заявив, що зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні пройдуть без глядачів.

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"Рішення про те, чи будуть вболівальники на Іграх в Пекіні, ми очікуємо у жовтні. Наскільки я розумію, буде як в Токіо, де уболівальників на змаганнях не було", – зізнався Фазель.

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Літня Олімпіада в Токіо проходила з 23 липня по 8 серпня. Всі змагання в японській столиці пройшли без глядачів через ситуацію з коронавірусом.

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Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого.

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Талісмани Ігор-2022
Талісмани Ігор-2022 / Фото: AFP

Раніше ми писали, що в США закликають бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китаю через геноцид. У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше мільйона уйгурів та інших мусульман знаходяться в таборах у китайському регіоні Сіньцзян.

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