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Босс мирового хоккея заступился за флаг Лукашенко

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 мая, 11:08
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Глава Международной хоккейной федерации Рене Фазель обязал городские власти Риги вернуть национальный флаг Беларуси, который был заменен на оппозиционный

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель осудил замену белорусского флага на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею в Риге.

В понедельник 24 мая это сделали мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В центре города, где расположены флаги всех стран-участниц, они сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня". Это произошло из-за международного скандала с принудительной посадкой рейсового самолета в Минске и арестом оппозиционера Романа Протасевича.

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Глава IIHF Рене Фазель обязал городские власти вернуть национальный флаг.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас", – заявил Фазель.

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Рига должна была принять ЧМ совместно с Минском, но Беларусь лишили права проведения турнира из-за политической ситуации в стране.

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