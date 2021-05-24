"Я больше не летаю с вами, Ryanair": украинский теннисист возмущен арестом Протасевича

Сильнейший теннисист Украины Сергей Стаховский возмущен заявлением авиакомпании после вынужденной посадки в Минске и ареста Романа Протасевича

Сергей Стаховский / Фото: Федерация тенниса Украины

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский был шокирован происходящим в Минске и реакцией на это авиакомпании Ryanair, которая не заметила ареста Романа Протасевича.

"Какая куча лжи. Ваши пассажиры не смогли благополучно добраться до Вильнюса. Некоторые из них были арестованы в Минске. Как можно опубликовать такое заявление? Я больше не летаю с вами, ребята", – написал Стаховский в Twitter.

What a pile of lies... your passengers didnt get safe to Vilnius...Some of them were arrested in Minsk...

How can you possibly publish such a statement ?

I aint flying with you folks ever again @Ryanairhttps://t.co/6OMZhJY2aZ — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 23, 2021

Напомним, что власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. На перехват даже отправили истребитель.

После принудительной посадки и ареста Протасевича, самолет улетел в Вильнюс. А компания Ryanair выпустила странный релиз, где ни слова о задержании Протасевича: "Все пассажиры были выгружены из самолета для его проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолета вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле".