Бос світового хокею заступився за прапор Лукашенка

Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель засудив заміну білоруського прапора на опозиційний біло-червоно-білий на чемпіонаті світу з хокею в Ризі.
У понеділок 24 травня це зробили мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. У центрі міста, де розташовані прапори всіх країн-учасниць, вони зняли червоно-зелений прапор Білорусі і вивісили опозиційний з гербом "Погоня". Це сталося через міжнародний скандал з примусовою посадкою рейсового літака в Мінську і арештом опозиціонера Романа Протасевича.
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Глава IIHF Рене Фазель зобов'язав міську владу повернути національний прапор.
"Ми відправили лист меру Риги. Це неприйнятно для нас", – заявив Фазель.
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Рига повинна була прийняти ЧС спільно з Мінськом, але Білорусь позбавили права проведення турніру через політичну ситуацію в країні.