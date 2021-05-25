Бос світового хокею заступився за прапор Лукашенка

Глава Міжнародної хокейної федерації Рене Фазель зобов'язав міську владу Риги повернути національний прапор Білорусі, який був замінений на опозиційний

Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель засудив заміну білоруського прапора на опозиційний біло-червоно-білий на чемпіонаті світу з хокею в Ризі.

У понеділок 24 травня це зробили мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. У центрі міста, де розташовані прапори всіх країн-учасниць, вони зняли червоно-зелений прапор Білорусі і вивісили опозиційний з гербом "Погоня". Це сталося через міжнародний скандал з примусовою посадкою рейсового літака в Мінську і арештом опозиціонера Романа Протасевича.

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Глава IIHF Рене Фазель зобов'язав міську владу повернути національний прапор.

"Ми відправили лист меру Риги. Це неприйнятно для нас", – заявив Фазель.

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Рига повинна була прийняти ЧС спільно з Мінськом, але Білорусь позбавили права проведення турніру через політичну ситуацію в країні.