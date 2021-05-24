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"Я більше не літаю з вами, Ryanair": український тенісист обурений арештом Протасевича

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 травня, 12:13
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Найсильніший тенісист України Сергій Стаховський обурений заявою авіакомпанії після вимушеної посадки в Мінську і арешту Романа Протасевича
Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото: Федерація тенісу України

Кращий український тенісист Сергій Стаховський був шокований тим, що відбувається у Мінську і реакцією на це авіакомпанії Ryanair, яка не помітила арешту Романа Протасевича.

"Яка купа брехні. Ваші пасажири не змогли благополучно дістатися до Вільнюса. Деякі з них були заарештовані в Мінську. Як можна опублікувати таку заяву? Я більше не літаю з вами",- написав Стаховський в Twitter.

Нагадаємо, що влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, в якому летів головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську. На перехоплення навіть відправили винищувач.

Після примусової посадки та арешту Протасевича літак полетів до Вільнюса. А компанія Ryanair випустила дивний реліз, де жодного слова про затримання Протасевича: "Всі пасажири були зняті з літака для його перевірки місцевою владою. Нічого неприйнятного не було знайдено, і влада дозволила виліт літака разом з пасажирами і екіпажем після приблизно 7 годин, проведених на землі".

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