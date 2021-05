"Я більше не літаю з вами, Ryanair": український тенісист обурений арештом Протасевича

Кращий український тенісист Сергій Стаховський був шокований тим, що відбувається у Мінську і реакцією на це авіакомпанії Ryanair, яка не помітила арешту Романа Протасевича.

What a pile of lies... your passengers didnt get safe to Vilnius...Some of them were arrested in Minsk...

How can you possibly publish such a statement ?

I aint flying with you folks ever again @Ryanairhttps://t.co/6OMZhJY2aZ