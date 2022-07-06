35 стран призвали полностью исключить Россию из мирового спорта. Украина документ не подписала

Ведущие мировые страны хотят лишить членства Россию и Беларусь в международных спортивных федерациях

Ранее Россию уже лишили национального флага, теперь и вовсе выгонят из спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный спорт шаг за шагом пытается избавиться от агрессоров. Мы писали, что апелляция России на исключение из хоккейных соревнований отклонена.

А теперь 35 стран призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях.

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Под документом подписались

Австралия Австрия Бельгия Великобритания Германия Греция Дания Ирландия Исландия Испания Италия Канада Кипр Латвия Литва Лихтенштейн Люксембург Мальта Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Польша Португалия Румыния Словакия Словения США Швеция Финляндия Франция Хорватия Чехия Эстония Южная Корея Япония

Подписи Украины пока под документом нет.

Ранее чемпионка мира осудила допуск россиян к международным турнирам.

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Мы также сообщали, что Украина объявила бойкот турнирам по дзюдо. Международная федерация дзюдо пошла на поводу у российских чиновников и допустила к соревнованиям спортсменов под нейтральным флагом.