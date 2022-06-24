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Очистить спорт от путинских подлиз. Украина объявила бойкот турнирам по дзюдо

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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24 июня, 11:15
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Украинская федерация дзюдо обратилась ко всем национальным федерациям по поводу допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям
Международная федерация дзюдо прогнулась под Путина
Международная федерация дзюдо прогнулась под Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная федерация дзюдо (IJF) пошла на поводу у российских чиновников и приняла решение допустить к соревнованиям спортсменов из стран-агрессоров под нейтральным флагом.

Така страусиная позиция IJF, которая закрывает глаза на преступления России и Беларуси, вызвала протест со стороны Федерации дзюдо Украины (ФДУ). Наши дзюдоисты не будут участвовать в турнире Grand Slam в Улан-Баторе, а также во всех последующих, где будут присутствовать представители фашистских государств.

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ФДУ подготовила новое обращение к более чем 100 национальным федерациям по дзюдо.

"Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до отстранения Федераций дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе", – отмечается в обращении ФДУ.

Кроме того, в своем письме ФДУ привела доказательства поддержки российскими дзюдоистами полномасштабного вторжения РФ в Украину. Причем часть спортсменов, которые выступят на ближайшем турнире Grand Slam, является военнослужащими российской армии.

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Ранее чемпион мира Георгий Зантарая возмутился действиями Международной федерации дзюдо, допустившей к соревнованиям россиян. Прославленный украинский дзюдоист в знак протеста готов официально отказаться от своих титулов.

Георгий Зантарая
Георгий Зантарая / Фото: AFP

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