Очистить спорт от путинских подлиз. Украина объявила бойкот турнирам по дзюдо

Украинская федерация дзюдо обратилась ко всем национальным федерациям по поводу допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям

Международная федерация дзюдо прогнулась под Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная федерация дзюдо (IJF) пошла на поводу у российских чиновников и приняла решение допустить к соревнованиям спортсменов из стран-агрессоров под нейтральным флагом.

Така страусиная позиция IJF, которая закрывает глаза на преступления России и Беларуси, вызвала протест со стороны Федерации дзюдо Украины (ФДУ). Наши дзюдоисты не будут участвовать в турнире Grand Slam в Улан-Баторе, а также во всех последующих, где будут присутствовать представители фашистских государств.

Реклама

ФДУ подготовила новое обращение к более чем 100 национальным федерациям по дзюдо.

"Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до отстранения Федераций дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе", – отмечается в обращении ФДУ.

Кроме того, в своем письме ФДУ привела доказательства поддержки российскими дзюдоистами полномасштабного вторжения РФ в Украину. Причем часть спортсменов, которые выступят на ближайшем турнире Grand Slam, является военнослужащими российской армии.

Реклама

Реклама

Ранее чемпион мира Георгий Зантарая возмутился действиями Международной федерации дзюдо, допустившей к соревнованиям россиян. Прославленный украинский дзюдоист в знак протеста готов официально отказаться от своих титулов.