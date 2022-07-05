Русские спортсмены – нацисты. Чемпионка мира осудила допуск россиян к турнирам

Международная федерация самбо (FIAS) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Спортивные функционеры опять запели старую песню: "спорт вне политики".
На скандальное решение FIAS отреагировала украинская чемпионка мира по самбо среди молодежи София Бординских. Девушка четко объяснила, почему россиян нельзя допускать к соревнованиям.
"Русские спортсмены – нацисты.
Они агрессоры и не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Мрази!", – написала Бординских в Instagram.
София Бординских – 19-летняя самбистка. В 2021 году на молодежном чемпионате мира по самбо в Греции завоевала золотую медаль в категории до 59 кг.
Добавим, что в этом году ЧМ по самбо пройдет с 11 по 13 ноября в Кыргызстане.
Ранее Украина объявила бойкот турнирам по дзюдо. Международная федерация дзюдо пошла на поводу у российских чиновников и допустила к соревнованиям спортсменов из стран-агрессоров под нейтральным флагом.