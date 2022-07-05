Російські спортсмени – нацисти. Чемпіонка світу засудила допуск росіян до турнірів

Незважаючи на рекомендації МОК не допускати російських спортсменів, корумповані організації заплющують очі на смерті українців

Софія Бординських різко засудила допуск російських спортсменів до змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація самбо ( FIAS ) прийняла рішення допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Спортивні функціонери знову заспівали стару пісню: "спорт поза політикою".

На скандальне рішення FIAS відреагувала українська чемпіонка світу із самбо серед молоді Софія Бординських. Дівчина чітко пояснила, чому росіян не можна припускати до змагань.

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"Російські спортсмени – нацисти. Вони агресори і не мають права брати участь у міжнародних змаганнях. Мразі!", – написала Бординських в Instagram.

Софія Бординських – 19-річна самбістка. У 2021 році на молодіжному чемпіонаті світу з самбо у Греції виборола золоту медаль у категорії до 59 кг.

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Додамо, що цього року ЧС з самбо пройде з 11 по 13 листопада в Киргизстані.

Раніше Україна оголосила бойкот турнірам з дзюдо. Міжнародна федерація дзюдо пішла на поводу у російських чиновників і допустила до змагань спортсменів із країн-агресорів під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація дзюдо прогнулась під Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні