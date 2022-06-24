Очистити спорт від путінських підлиз. Україна оголосила бойкот турнірам з дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) пішла на поводу у російських чиновників і ухвалила рішення допустити до змагань спортсменів із країн-агресорів під нейтральним прапором.
Така страусина позиція IJF, яка заплющує очі на злочини Росії та Білорусі, викликала протест з боку Федерації дзюдо України (ФДУ). Наші дзюдоїсти не братимуть участі у турнірі Grand Slam в Улан-Баторі, а також у всіх наступних, де будуть присутні представники фашистських держав.
ФДМ підготувала нове звернення до більш ніж 100 національних федерацій з дзюдо.
"Ми глибоко розчаровані рішенням IJF і вирішили відмовитися від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться Міжнародною федерацією дзюдо, до усунення Федерацій дзюдо Росії та Білорусі від участі у змаганнях IJF у будь-якому статусі", – наголошується у зверненні ФДУ.
Крім того, у своєму листі ФДУ навела докази підтримки російськими дзюдоїстами повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Причому частина спортсменів, які виступатимуть на найближчому турнірі Grand Slam, є військовослужбовцями російської армії.
Раніше чемпіон світу Георгій Зантарая обурився діями Міжнародної федерації дзюдо, яка допустила до змагань росіян Уславлений український дзюдоїст на знак протесту готовий офіційно відмовитись від своїх титулів.