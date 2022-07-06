35 країн закликали повністю виключити Росію зі світового спорту. Україна документ не підписала

Провідні країни світу хочуть позбавити членства Росію та Білорусь у міжнародних спортивних федераціях

Раніше Росію вже позбавили національного прапора, тепер і зовсім виженуть зі спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний спорт крок за кроком намагається позбутися агресорів. Ми писали, що апеляція Росії на виключення з хокейних змагань відхилена.

А тепер 35 країн закликали призупинити членство національних органів управління спортом Росії та Білорусі у міжнародних спортивних федераціях.

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Під документом підписалися

Австралія Австрія Бельгія Великобританія Німеччина Греція Данія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Канада Кіпр Латвія Литва Ліхтенштейн Люксембург Мальта Нідерланди Нова Зеландія Норвегія Польща Португалія Румунія Словаччина Словенія США Швеція Фінляндія Франція Хорватія Чехія Естонія Південна Корея Японія

Підпису України під документом поки немає.

Раніше чемпіонка світу засудила допуск росіян до міжнародних турнірів.

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Ми також повідомляли, що Україна оголосила бойкот турнірам з дзюдо. Міжнародна федерація дзюдо пішла на поводу у російських чиновників та допустила до змагань спортсменів під нейтральним прапором.