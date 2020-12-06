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21-летний велогонщик скончался от коронавируса

6 декабря, 11:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Из-за последствий тяжелой травмы организм Антонелли был сильно ослаблен

21-летний велосипедист команды Mastromarco Sensi Nibali Майкл Антонелли скончался от последствий коронавируса. Спортсмен из Сан-Марино был прикован к постели с 2018 года, когда попал в тяжелую аварию.

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Из-за последствий тяжелой травмы организм Антонелли был сильно ослаблен, поэтому, когда его семья заразилась коронавирусом, Майкл тяжелее всего переносил болезнь. 30 ноября он был госпитализирован в один из госпиталей Сан-Марино, а спустя некоторое время был переведен в реанимацию, но спасти спортсмена врачам не удалось, сообщает сайт команды Mastromarco Sensi Nibali.

Напомним, что Украина выиграла "золото" на чемпионате Европы по велотреку. Теперь у нашей страны есть медали на всякий вкус – к "бронзовому" дождю и "серебру" добавилось чемпионство!

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Велоспорт коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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