21-летний велогонщик скончался от коронавируса

21-летний велосипедист команды Mastromarco Sensi Nibali Майкл Антонелли скончался от последствий коронавируса. Спортсмен из Сан-Марино был прикован к постели с 2018 года, когда попал в тяжелую аварию.

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Из-за последствий тяжелой травмы организм Антонелли был сильно ослаблен, поэтому, когда его семья заразилась коронавирусом, Майкл тяжелее всего переносил болезнь. 30 ноября он был госпитализирован в один из госпиталей Сан-Марино, а спустя некоторое время был переведен в реанимацию, но спасти спортсмена врачам не удалось, сообщает сайт команды Mastromarco Sensi Nibali.

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