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Украинцы завоевали еще две медали чемпионата Европы по велоспорту

12 ноября, 23:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

За два дня турнира в Болгарии наши четыре раза поднимались на пьедестал

В болгарском Пловдиве завершился второй день европейского первенства по велотреку. Сборная Украины, как и накануне пополнила свой багаж двумя наградами. Вчера украинки завоевали первые медали чемпионата Европы после карантина. Татьяна Климченко стала третьей в гонке "скретч". А Любовь Басова, Елена Старикова и Александра Логвинюк выиграли "бронзу" в командном спринте.

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В четверг "сине-желтые" повысили аппетиты и разжились серебряной медалью. Роман Гладыш в гонке "скретч" на 15 км (60 кругов) стал вторым, уступив лишь португальцу Юрию Лейтао. А еще одну "бронзу" украинской сборной принесли девчата в командной гонке преследования. Анна Нагорная, Татьяна Климченко, Виктория Бондарь и Юлия Бирюкова оказались лучше испанок, но уступили "золото" и "серебро" квартетам из Великобритании и Италии.

За два дня турнира награды разыграли в восьми номерах программы. Украинцы – среди девяти сборных, которые завоевывали медали. У наших в копилке – одна серебряная и три бронзовых.

Ранее украинский велогонщик самокритично отреагировал на второе место на "Джиро д'Италия".

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трек Велоспорт Чемпионат Европы велосипедисты велотрек Любовь Басова
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