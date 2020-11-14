Украина выиграла "золото" на чемпионате Европы по велотреку

В четвертый день чемпионата Европы по велотреку в болгарском Пловдиве Украина обзавелась "золотом"! В дисциплине кейрин не нашлось равных 24-летней Елене Стариковой, за спиной у которой остались Сара Каньковска (Чехия) и Хелена Касас (Испания). Браво, Лена!
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Фото – Федерация велоспорта Украины
Отметим, что это уже не первый успех Украины на чемпионате Европы по велотреку. В первый день соревнований украинки завоевали две "бронзы". Татьяна Климченко стала третьей в гонке "скретч", а Любовь Басова, Елена Старикова и Александра Логвинюк выиграли бронзовую награду в командном спринте.
Далее "сине-желтые" повысили аппетиты и разжились серебряной медалью. Роман Гладыш в гонке "скретч" на 15 км (60 кругов) стал вторым, уступив лишь португальцу Юрию Лейтао. А еще одну "бронзу" во второй день первенства украинской сборной принесли девчата в командной гонке преследования. Анна Нагорная, Татьяна Климченко, Виктория Бондарь и Юлия Бирюкова оказались лучше испанок, но уступили "золото" и "серебро" квартетам из Великобритании и Италии.
И вот, после одного "серебра" и трех бронзовых медалей, в копилку Украины упало и "золото"!
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