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Украина выиграла "золото" на чемпионате Европы по велотреку

14 ноября, 22:26

Олег Люлька Олег Люлька

Теперь у нашей страны есть медали на всякий вкус - к "бронзовому" дождю и "серебру" добавилось чемпионство!

В четвертый день чемпионата Европы по велотреку в болгарском Пловдиве Украина обзавелась "золотом"! В дисциплине кейрин не нашлось равных 24-летней Елене Стариковой, за спиной у которой остались Сара Каньковска (Чехия) и Хелена Касас (Испания). Браво, Лена!

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Фото – Федерация велоспорта Украины

Отметим, что это уже не первый успех Украины на чемпионате Европы по велотреку. В первый день соревнований украинки завоевали две "бронзы". Татьяна Климченко стала третьей в гонке "скретч", а Любовь Басова, Елена Старикова и Александра Логвинюк выиграли бронзовую награду в командном спринте.

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Далее "сине-желтые" повысили аппетиты и разжились серебряной медалью. Роман Гладыш в гонке "скретч" на 15 км (60 кругов) стал вторым, уступив лишь португальцу Юрию Лейтао. А еще одну "бронзу" во второй день первенства украинской сборной принесли девчата в командной гонке преследования. Анна Нагорная, Татьяна Климченко, Виктория Бондарь и Юлия Бирюкова оказались лучше испанок, но уступили "золото" и "серебро" квартетам из Великобритании и Италии.

И вот, после одного "серебра" и трех бронзовых медалей, в копилку Украины упало и "золото"!

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Велоспорт Чемпионат Европы Елена Старикова

Источник: Сегодня|Спорт

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