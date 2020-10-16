Украинский велогонщик самокритично отреагировал на второе место на "Джиро д'Италия"

Вчера украинец Марк Падун провел великолепную гонку на 12-м этапе итальянской супермногодневки и пробился в число призеров. Как мы сообщали, впервые за 16 лет украинский велогонщик поднялся на пьедестал "Джиро д'Италия".

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Молодой уроженец Донецка довольно скромно отреагировал на свой успех и признался, что очень хотел победить. Однако два падения в дождевую погоду и прокол колеса в решающие моменты не позволили ему догнать эквадорца Нарваеса. Ему наш соотечественник проиграл более минуты, зато опередил третьего призера на пять минут.

Слова Падуна приводит пресс-служба команды Bahrain Mclaren, за которую он выступает:

"Таков велоспорт. Но мне трудно быть довольным вторым местом. Ведь я знаю, что провел хорошую гонку – несмотря на все ее тяжести. Буду ли я еще пробовать бороться за победу на этапе? Все-таки, в первую очередь, мы здесь для того, чтобы помогать нашему капитану – испанцу Пельо Бильбао. К счастью, моя спортивная форма улучшается с каждым днем. Все же, надеюсь, что у меня еще будет шанс".

В общем зачете "Джиро" Марк после вчерашнего успеха занимает 39-е место, хотя накануне был лишь 60-м.

Ранее Падун выиграл этап гонки по Адриатике.

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