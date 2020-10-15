Впервые за 16 лет украинский велогонщик поднялся на пьедестал "Джиро д'Италия"

Сегодня произошло знаменательно событие для нашего велоспорта. Украинец Марк Падун боролся за победу на этапе одной из самых престижных велогонок планеты, "Джиро д'Италия", и в итоге финишировал вторым. Ранее Падун выиграл этап гонки по Адриатике.

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В четверг на "Джиро" состоялся 12-й этап – в окрестностях городка Чезенатико, где многие годы своей карьеры провел легендарный "Пират" Марко Пантани. В дождливую погоду украинец уехал в отрыв вместе с Хонатаном Нарваесом из Эквадора. Однако обидный прокол колеса на завершающих километрах дистанции не позволил парню родом из Донецка претендовать на победу. В итоге Марк (на фото) финишировал вторым с отставанием от Нарваеса в 1 минуту 8 секунд.

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Последний раз на итальянской многодневке украинец поднимался на пьедестал в 2004 году, когда Сергей Гончар выиграл этап. "Джиро" входит в серию трех элитных гонок вместе с "Тур де Франс" и испанской "Вуэльтой". Чуть позже, в 2006 году, Ярослав Попович победил на 12-м этапе французского "Тура".

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Смотрите эмоциональный финиш на этапе "Тур де Франс" в этом году:

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