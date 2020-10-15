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Впервые за 16 лет украинский велогонщик поднялся на пьедестал "Джиро д'Италия"

15 октября, 19:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Уроженец Донецка Марк Падун стал вторым на 12-м этапе итальянской многодневки

Сегодня произошло знаменательно событие для нашего велоспорта. Украинец Марк Падун боролся за победу на этапе одной из самых престижных велогонок планеты, "Джиро д'Италия", и в итоге финишировал вторым. Ранее Падун выиграл этап гонки по Адриатике.

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В четверг на "Джиро" состоялся 12-й этап – в окрестностях городка Чезенатико, где многие годы своей карьеры провел легендарный "Пират" Марко Пантани. В дождливую погоду украинец уехал в отрыв вместе с Хонатаном Нарваесом из Эквадора. Однако обидный прокол колеса на завершающих километрах дистанции не позволил парню родом из Донецка претендовать на победу. В итоге Марк (на фото) финишировал вторым с отставанием от Нарваеса в 1 минуту 8 секунд.

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Последний раз на итальянской многодневке украинец поднимался на пьедестал в 2004 году, когда Сергей Гончар выиграл этап. "Джиро" входит в серию трех элитных гонок вместе с "Тур де Франс" и испанской "Вуэльтой". Чуть позже, в 2006 году, Ярослав Попович победил на 12-м этапе французского "Тура".

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Читайте также о том, что ранее рассказывал Марк Падун о "Тур де Франс": "Это три недели ада".

Смотрите эмоциональный финиш на этапе "Тур де Франс" в этом году:

Велогонщик посвятил победу умершему отцу Видео: Reuters

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подиум Велоспорт Джиро д'Италия Марк Падун
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