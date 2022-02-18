Постоянно думаешь, как быть горячим! Украинец назвал главную беду Олимпиады-2022

Семь штрафных кругов и 24-е место – такой результат показал Дмитрий Пидручный в последней гонке Олимпийских игр. Биатлонисты бежали сегодня масс-старт.
Сразу после финиша Пидручный объяснил, что произошло.
"К сожалению, гонка для меня закончилась после второго огневого рубежа – четыре промаха.
Реально очень холодно было бежать. Половину дистанции думаешь не о стрельбе, а о том, как не замерзнуть.
Погода – самое сложное, что было на этой Олимпиаде. Постоянные мысли о том, как сберечь тепло и выйти на старт гонки горячим", – рассказывает Пидручный.
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"В целом, я не разочарован, а больше доволен своим выступлением на Олимпиаде. Результаты довольно хорошие и почти всегда были шансы побороться за призовые места", – подвел итог Играм в Пекине-2022 наш биатлонист.
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