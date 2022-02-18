Экстрим и мирное небо: наш биатлонист поставил себе оценку за Олимпиаду

Сегодня была поставлена точка в биатлонных соревнованиях Олимпийских игр в Пекине. Мужчины бежали масс-старт.
Лютый мороз с порывистым ветром добавил гонке экстрима. Увы, пройти ее без потерь не удалось нашему Артему Приме. Семь штрафных кругов и 28-е место!
Почему так произошло? Объясняет Прима.
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"Гонка прошла в критических условиях. Честно, было очень холодно и сильный ветер. В первую очередь борешься с такими условиями, а потом с соперниками.
Еще недоволен своей стрельбой. Не только в масс-старте, но и на всей Олимпиаде. Нужно будет проанализировать, что случилось", – говорит Артем.
За Пекин-2022 Прима ставит себе оценку: "По пятибальной системе – это 3,5. Если функционально могу конкурировать, то с такой стрельбой сложно рассчитывать на топ-6".
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Игры в Пекине характеризует одним словом: "Экстремальные".
Что дальше?
"Едем домой. Дай Бог, чтобы все было хорошо в нашей родной Украине. Чтобы мирное небо было над головой", – Прима озвучил то, что больше всего беспокоит всех украинцев.
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