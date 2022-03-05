Звезда UFC о вторжении оккупантов: "200 тысяч гребаных россиян стоят у вашей двери"

Война с коварным российским агрессором объединила украинский народ. Люди разных политических взглядов едины в одном – Украину нужно защитить от путинских варваров.
Английский боец MMA Майкл Биспинг высказался в поддержку украинских топ-боксеров, которые встали на защиту Украины от оккупантов.
"Ломаченко, Владимир и Виталий Кличко сражаются с россиянами. Пусть Бог благословит этих ребят. Это потрясающе, просто невероятно.
Давайте представим все в перспективе. Думаете, у вас не возникнет проблем, когда 200 тысяч гребаных россиян стоят у вашей двери с танками, кораблями, вертолетами и прочим дерьмом? Да ну его на х*й", – цитирует Биспинга xsport.ua.
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