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Мой папа делает бомбы: украинка из UFC пригрозила Путину

Максим Мельник Максим Мельник редактор разделов Техно и Игра
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МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 23:37
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Марина Мороз поддержала свою страну и всю украинскую армию в борьбе с российскими агрессорами
Марина Мороз - переживает за Украину
Марина Мороз - переживает за Украину

Единственная украинка в UFC Марина Мороз 5 марта должна встретиться Марией Агаповой из Казахстана на турнире UFC 272.

Однако Марине очень сложно готовиться к поединку, зная что на родине идет война.

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"Иди на х**, с*ка. Я люблю свою страну. Не трогай Украину! Это моя страна, я люблю Украину", – обратилась Мороз к Путину.

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"Это тяжелое время для Украины. Я хочу поддержать свою страну, моего президента, всю украинскую армию. Я хочу сказать, что мы не хотим войны. Сейчас я беспокоюсь о своей семье. Мои родные защищают украинские города. Муж моей сестры ушел в армию, чтобы защищать страну. Мой папа делает бомбы", – призналась Мороз.

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