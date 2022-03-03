Мой папа делает бомбы: украинка из UFC пригрозила Путину

Единственная украинка в UFC Марина Мороз 5 марта должна встретиться Марией Агаповой из Казахстана на турнире UFC 272.
Однако Марине очень сложно готовиться к поединку, зная что на родине идет война.
"Иди на х**, с*ка. Я люблю свою страну. Не трогай Украину! Это моя страна, я люблю Украину", – обратилась Мороз к Путину.
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"Это тяжелое время для Украины. Я хочу поддержать свою страну, моего президента, всю украинскую армию. Я хочу сказать, что мы не хотим войны. Сейчас я беспокоюсь о своей семье. Мои родные защищают украинские города. Муж моей сестры ушел в армию, чтобы защищать страну. Мой папа делает бомбы", – призналась Мороз.
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