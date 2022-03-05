Зірка UFC про вторгнення окупантів: "200 тисяч довбаних росіян стоять біля ваших дверей"

Екс-чемпіон UFC Майкл Біспінг захоплений мужністю українських боксерів, які не побоялися російської орди та пішли захищати Батьківщину

Біспінг засудив окупантів та підтримав українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна з підступним російським агресором об'єднала український народ. Люди різних політичних поглядів єдині в одному – Україну треба захистити від путінських варварів.

Англійський боєць MMA Майкл Біспінг висловився в підтримку українських топ-боксерів, які стали на захист України від окупантів.

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"Ломаченко, Володимир та Віталій Кличко борються з росіянами. Нехай Бог благословить цих хлопців. Це приголомшливо, просто неймовірно. Давайте уявимо все у перспективі. Думаєте, у вас не виникне проблем, коли 200 тисяч довбаних росіян стоять біля ваших дверей з танками, кораблями, вертольотами та іншим лайном? Та ну його на х*й", – цитує Біспінга xsport.ua.

Раніше ми розповідали, як український боєць ММА Ігор Потеря звернувся до Хабіби Нурмагомедова, який боїться висловити свою думку про напад Росії на Україну.