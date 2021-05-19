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Засранец выбрал не ту машину для взлома: боец UFC вырубил вора

Елена Павлова Елена Павлова
19 мая, 02:19
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Боец смешанных единоборств Деррик Льюис помахал кулаками в повседневной жизни и нокаутировал взломщика своего авто, после чего его забрала полиция
Деррик Льюис
Деррик Льюис / Фото: Getty Images

Американский боец UFC Деррик Льюис применил свои умения на улице. 36-летней звезде тяжелого веса пришлось помахать кулаками в повседневной жизни. Ранее мы сообщали, что "Черный зверь" напугал самого Майка Тайсона.

Мастер смешанных единоборств заметил, как его машину пытается взломать неизвестный и без раздумий нокаутировал его. За что был тут же задержан служителями правопорядка. "Засранец выбрал не ту машину для взлома", – написал боец в Instagram.

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"Деррик Льюис сказал мне, что заметил, как какой-то человек пытался проникнуть в его машину. Он нокаутировал его. Затем его задержала полиция. Льюис говорит, что сейчас с нападавшим все в порядке", – цитирует Льюиса в Twitter обозреватель Ариэль Хельвани

Деррик Льюис победил нокаутом Кертиса Блейдса
Деррик Льюис победил нокаутом Кертиса Блейдса / Фото: Reuters

21 февраля грозный американец Деррик Льюис победил нокаутом Кертиса Блейдса в главном поединке турнира. Во втором раунде Льюис выждал момент и мощным апперкотом с правой вырубил Блейдса, а затем добавил еще несколько ударов по лежащему сопернику, пока рефери не остановил бой. UFC выписала бойцу премию в 50 000 долларов.

На счету Льюиса в смешанных единоборствах 25 побед и семь поражений, еще один бой признали несостоявшимся. Ожидается, что в середине-конце августа он подерется за титул с Франсисом Нганну.

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