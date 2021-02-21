Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Добивал уже бессознательное тело: брутальный нокаут от "Кинг Конга" из MMA

21 февраля, 23:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стало страшно за здоровье его соперника

Грозный Деррик Льюис одержал очередную эффектную победу в смешанных единоборств. Американец победил нокаутом Кертиса Блейдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185. Во втором раунде Льюис выждал момент и мощным апперкотом с правой вырубил Блейдса, а затем добавил еще несколько ударов по лежащему сопернику, пока рефери не остановил бой.

Реклама

Читайте также: На это невозможно смотреть: спортсменка истекала кровью после боя с россиянкой

Очередную победу "Черный зверь" отпраздновал традиционным жестом, который он одолжил у "Кинг-Конга". Деррик одержал 25-ю победу в MMA, при этом, 80 процентов из них одержал нокаутом!

К слову, UFC оценил убийственный апперкот Льюиса и выписала бойцу премию в 50 тысяч долларов.

На этом же турнире американский полицейский жестоко избил многодетного отца из России. Крис Докос в первом раунде победил Алексея Олейника.

Реклама

А перед этим Сергей Спивак из Молдовы нокаутировал американца Джареда Вандеру. Поединок был остановлен во втором раунде, когда Вандера уже не мог сопротивляться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут UFC смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не видели
Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не виделиMMA
UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутом
UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутомMMA
Завалил
Завалил "кабана" весом 190 кг: нокаут от зека-убийцы в самом "жирном" бою в истории боксаБокс
Красотка из смешанных единоборств сверкнула на пляже бездонным декольте
Красотка из смешанных единоборств сверкнула на пляже бездонным декольтеMMA
В России высмеяли звезду UFC, повторившую фразу Кличко про
В России высмеяли звезду UFC, повторившую фразу Кличко про "завтрашний день"MMA
На это невозможно смотреть: спортсменка истекала кровью после боя с россиянкой
На это невозможно смотреть: спортсменка истекала кровью после боя с россиянкойMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять