Чемпион мира защитился в Киеве. Итоги WWFC 19 и чемпионата Украины по MMA

В Киеве состоялся турнир по смешанным единоборствам WWFC 19, а также чемпионат Украины по MMA. Главным событием вечера стала защита титула Михаем Котруце

Михай Котруце защитил титул в весовой категории до 77 кг / Фото: wwfc.ua

В столичном Дворце Спорта состоялся очередной вечер единоборств Всемирной лиги WWFC. В главном поединке WWFC 19 чемпион мира в весовой категории до 77 кг Михай Котруце защитил титул в поединке против Георгия Табатадзе, отправив соперника в нокаут.

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В еще одном противостоянии действующий чемпион мира WWFC в весе до 93 кг Игорь Потеря победил удушающим приемом Георгия Кубеджашвили.

Также на турнире был дан старт новому Гран-при в весовой категории до 57 кг за вакантный титул. Первые две пары определяли между собой лучшего на WWFC 19, следующие две пары встретятся на турнире WWFC 20 и уже на WWFC 21 состоится финальное противостояние пояса.

/ Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua Михай Котруце защитил титул в весовой категории до 77 кг / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua 1 /8

Роману Ахремчику хватило всего 15 секунд, чтобы одолеть Виталия Якименко. В другой паре Дмитрий Орлов оказался сильнее Ярослава Чокобока по очкам. А затем в финальной схватке более опытный Орлов одержал победу во втором раунде.

В еще одном противостоянии серебряный призер чемпионата Европы по спортивному самбо Егор Костюченко успешно дебютировал против молдаванина Иона Петрова в весовой категории до 77 кг – все судьи единогласным решением отдали победу ему.

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Кроме этого, в Киеве также прошел чемпионат Украины по смешанным боевым искусствам. В столицу съехалось около 500 представителей в разных весовых категориях и в возрасте от 10 до 18 лет, а также старшего возраста. В зависимости от веса, сильнейших было определено сразу в 62 категориях.

Больше всего наград получили спортсмены из Одесской области – 13 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. Представители Киевской завоевали 8 первых мест, 12 вторых и 13 третьих. Также в тройку лучших попали участники из Днепропетровщины. На их счету 7 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых наград.

Напомним, что в 2019 году на чемпионате мира по смешанным единоборствам бойцы UF MMA завоевали 11 наград различного достоинства (5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых) и заняли первое общекомандное место в медальном зачете из 44 стран-участников.