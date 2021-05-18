Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Чемпион мира защитился в Киеве. Итоги WWFC 19 и чемпионата Украины по MMA

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 мая, 22:29
Копировать ссылку
В Киеве состоялся турнир по смешанным единоборствам WWFC 19, а также чемпионат Украины по MMA. Главным событием вечера стала защита титула Михаем Котруце
Михай Котруце защитил титул в весовой категории до 77 кг
Михай Котруце защитил титул в весовой категории до 77 кг / Фото: wwfc.ua

В столичном Дворце Спорта состоялся очередной вечер единоборств Всемирной лиги WWFC. В главном поединке WWFC 19 чемпион мира в весовой категории до 77 кг Михай Котруце защитил титул в поединке против Георгия Табатадзе, отправив соперника в нокаут.

Читайте также: Леди-байк! Сексуальная украинка из MMA оседлала мотоцикл и помчалась по легендарной трассе

В еще одном противостоянии действующий чемпион мира WWFC в весе до 93 кг Игорь Потеря победил удушающим приемом Георгия Кубеджашвили.

Также на турнире был дан старт новому Гран-при в весовой категории до 57 кг за вакантный титул. Первые две пары определяли между собой лучшего на WWFC 19, следующие две пары встретятся на турнире WWFC 20 и уже на WWFC 21 состоится финальное противостояние пояса.

/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
Михай Котруце защитил титул в весовой категории до 77 кг / Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
1/8

Роману Ахремчику хватило всего 15 секунд, чтобы одолеть Виталия Якименко. В другой паре Дмитрий Орлов оказался сильнее Ярослава Чокобока по очкам. А затем в финальной схватке более опытный Орлов одержал победу во втором раунде.

В еще одном противостоянии серебряный призер чемпионата Европы по спортивному самбо Егор Костюченко успешно дебютировал против молдаванина Иона Петрова в весовой категории до 77 кг – все судьи единогласным решением отдали победу ему.

В тренде

Читайте также: Куда смотрел рефери? Бойца задушили и продолжали бить бессознательное тело

Кроме этого, в Киеве также прошел чемпионат Украины по смешанным боевым искусствам. В столицу съехалось около 500 представителей в разных весовых категориях и в возрасте от 10 до 18 лет, а также старшего возраста. В зависимости от веса, сильнейших было определено сразу в 62 категориях.

Больше всего наград получили спортсмены из Одесской области – 13 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. Представители Киевской завоевали 8 первых мест, 12 вторых и 13 третьих. Также в тройку лучших попали участники из Днепропетровщины. На их счету 7 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых наград.

Напомним, что в 2019 году на чемпионате мира по смешанным единоборствам бойцы UF MMA завоевали 11 наград различного достоинства (5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых) и заняли первое общекомандное место в медальном зачете из 44 стран-участников.

/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
/ Фото: wwfc.ua
1/9

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять