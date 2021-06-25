Украинец вошел в ТОП-5 лучших бойцов ММА в мире

Ярослав Амосов вошел в историю
Главный ресурс смешанных единоборств Sherdog опубликовал рейтинг лучших бойцов полусреднего веса. Впервые в него попал украинец Ярослав Амосов, который недавно стал чемпионом Bellator.
ТОП-5 рейтинга Sherdog
- 1. Камару Усман (США)
- 2. Колби Ковингтон (США)
- 3. Гилберт Бернс (Бразилия)
- 4. Леон Эдвардс (Великобритания)
- 5. Ярослав Амосов (Украина)
Собачник, сексист и экстремал: все, что нужно знать о чемпионе Ярославе Амосове
Ранее мы писали, что на турнире украинской организации по смешанным единоборствам один из поединков завершился страшным нокаутом. Боец был вырублен на пять минут.
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