Евро по мордобою: сумасшедший турнир с драками 3 на 3

Пока болельщики со всего мира следят за стартом Евро-2020, в Польше решили организовать свой командный чемпионат, но по смешанным единоборствам. Их турнир больше напоминает уличную драку

Командные бои по MMA могут отвоевать популярность у Евро

Вместе со стартом чемпионата Европы по футболу, где Италия разгромила Турцию, в Польше организовали необычный турнир по смешанным единоборствам. Изюминкой его является тот факт, что в ринге так же сражаются команды.

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Конечно, 11 на 11 они пока не дерутся, но и бойни три на три хватает с лихвой. Согласно правилам, две команды по три человека начинают бой и дерутся, пока одна из команд не сдастся. Один из боев продлился всего 18 секунд!

Правилами не запрещается втроем добивать одного или, например, налететь на соперника со спины. Кстати, финальный бой пришлось перенести, так как у одной из команд-финалистов бойцы получили травмы.

Кстати, еще сегодня Ярослав Амосов стал первым украинцем – чемпионом Bellator! Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов завоевал чемпионский пояс Bellator, победив решением судей Дугласа Лиму.