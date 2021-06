Ярослав Амосов стал первым украинцем – чемпионом Bellator!

В американском Анкасвилле завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 260. Главным событием шоу стал титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом бразильцем Дугласом Лимой и претендентом украинцем Ярославом Амосовым.

Ход боя был практически одинаковым все пять раундов: примерно половина пятиминутки проходила в стойке без явного преимущества какого-либо из бойцов, затем Ярослав переводил Лиму в партер, где уверенно его контролировал.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Амосову со счетом 50-45, 50-45 и 49-46. Таким образом, Амосов стал первым украинцем – чемпионом престижнейшего промоушена Bellator.

An emotional @YaroslavAmosov is your new #Bellator world welterweight champ.#MMA#Bellator260pic.twitter.com/qvSujc6WTc