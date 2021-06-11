11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

"Я буду проклинать его каждый день": российский боец желает ада диктатору

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 июня, 09:08
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Боец UFC Мовсар Евлоев рассказал, как относится к бывшему руководителю Советского Союза Иосифу Сталину и за что его проклинает
Боец UFC Мовсар Евлоев
Боец UFC Мовсар Евлоев

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев поделился мнением о бывшем лидере Советского Союза Иосифе Сталине. Евлоев проклинает Сталина и желает ему ада.

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"Какое может быть отношение к человеку, который просто уничтожал людей, выселял их из своих домов? Они в дороге умирали от холода, от голода. Когда в поездах умерло порядка 50 процентов людей. Народами выселял людей, какое к нему может быть отношение? В аду ему место. Вся моя надежда на это. Я буду проклинать его каждый день, который я живу", – приводит слова Евлоева канал "Ушатайка: Спорт-Экспресс".

Евлоев провел четыре боя в полулегком весе UFC и одержал четыре победы. Следующий поединок Мовсара намечен на 12 июня на UFC 263 против Хакима Даводу.

Ранее мы писали, что у звезды UFC отек мозга после незаконного нокаута.

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