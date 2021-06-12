Ярослав Амосов став першим українцем – чемпіоном Bellator!

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов завоював чемпіонський пояс Bellator, перемігши рішенням суддів Дугласа Ліму

Ярослав Амосов ввійшов в історію

В американському Анкасвіллі завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 260. Головною подією шоу став титульний бій в напівсередній вазі між діючим чемпіоном бразильцем Дугласом Лімою і претендентом українцем Ярославом Амосовим.

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Хід бою був практично однаковим всі п'ять раундів: приблизно половина п'ятихвилинки проходила в стійці без явної переваги будь-якого з бійців, потім Ярослав переводив Ліму в партер, де впевнено його контролював.

За підсумками п'яти раундів судді одноголосно віддали перемогу Амосову з рахунком 50-45, 50-45 і 49-46. Отже, Амосов став першим українцем – чемпіоном престижного промоушену Bellator.