11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Ярослав Амосов став першим українцем – чемпіоном Bellator!

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 червня, 06:47
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Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов завоював чемпіонський пояс Bellator, перемігши рішенням суддів Дугласа Ліму
Ярослав Амосов ввійшов в історію
Ярослав Амосов ввійшов в історію

В американському Анкасвіллі завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 260. Головною подією шоу став титульний бій в напівсередній вазі між діючим чемпіоном бразильцем Дугласом Лімою і претендентом українцем Ярославом Амосовим.

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Хід бою був практично однаковим всі п'ять раундів: приблизно половина п'ятихвилинки проходила в стійці без явної переваги будь-якого з бійців, потім Ярослав переводив Ліму в партер, де впевнено його контролював.

За підсумками п'яти раундів судді одноголосно віддали перемогу Амосову з рахунком 50-45, 50-45 і 49-46. Отже, Амосов став першим українцем – чемпіоном престижного промоушену Bellator.

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