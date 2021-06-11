"Я буду проклинати його кожен день": російський боєць бажає пекла диктатору

Боєць UFC Мовсар Євлоєв розповів, як ставиться до колишнього керівника Радянського Союзу Йосипа Сталіна і за що його проклинає

Боєць UFC Мовсар Євлоєв

Російський боєць змішаних єдиноборств Мовсар Євлоєв поділився думкою про колишнього лідера Радянського Союзу Йосипа Сталіна. Євлоєв проклинає Сталіна і бажає йому пекла.

Читайте також: "Нічого хорошого в СРСР не було": російський боєць згадав дитинство

"Яке може бути ставлення до людини, яка просто знищувала людей, виселяла їх зі своїх будинків? Вони в дорозі вмирали від холоду, від голоду. Коли в поїздах померло близько 50 відсотків людей. Народами виселяв людей, яке до нього може бути ставлення? У пеклі йому місце. Вся моя надія на це. Я буду проклинати його кожен день, який я живу" , – наводить слова Євлоєва канал "Ушатайка: Спорт-Експрес".

Євлоєв провів чотири бої в напівлегкій вазі UFC і здобув чотири перемоги. Наступний поєдинок Мовсара намічений на 12 червня на UFC 263 проти Хакіма Даводу.

Раніше ми писали, що у зірки UFC набряк мозку після незаконного нокауту.