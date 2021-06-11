11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

"Я буду проклинати його кожен день": російський боєць бажає пекла диктатору

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 червня, 09:08
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Боєць UFC Мовсар Євлоєв розповів, як ставиться до колишнього керівника Радянського Союзу Йосипа Сталіна і за що його проклинає
Боєць UFC Мовсар Євлоєв
Боєць UFC Мовсар Євлоєв

Російський боєць змішаних єдиноборств Мовсар Євлоєв поділився думкою про колишнього лідера Радянського Союзу Йосипа Сталіна. Євлоєв проклинає Сталіна і бажає йому пекла.

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"Яке може бути ставлення до людини, яка просто знищувала людей, виселяла їх зі своїх будинків? Вони в дорозі вмирали від холоду, від голоду. Коли в поїздах померло близько 50 відсотків людей. Народами виселяв людей, яке до нього може бути ставлення? У пеклі йому місце. Вся моя надія на це. Я буду проклинати його кожен день, який я живу" , – наводить слова Євлоєва канал "Ушатайка: Спорт-Експрес".

Євлоєв провів чотири бої в напівлегкій вазі UFC і здобув чотири перемоги. Наступний поєдинок Мовсара намічений на 12 червня на UFC 263 проти Хакіма Даводу.

Раніше ми писали, що у зірки UFC набряк мозку після незаконного нокауту.

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