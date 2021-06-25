Українець увійшов до ТОП-5 найкращих бійців ММА у світі

Ярослав Амосов ввійшов в історію
Головний ресурс змішаних єдиноборств Sherdog опублікував рейтинг найкращих бійців напівсередньої ваги. Вперше до нього потрапив українець Ярослав Амосов, який нещодавно став чемпіоном Bellator.
ТОП-5 рейтингу Sherdog
- 1. Камару Усман (США)
- 2. Колбі Ковінгтон (США)
- 3. Гілберт Бернс (Бразилія)
- 4. Леон Едвардс (Велика Британія)
- 5. Ярослав Амосов (Україна)
Собачник, сексист і екстремал: все, що потрібно знати про чемпіона Ярослава Амосова
Раніше ми писали, що на турнірі української організації зі змішаних єдиноборств один з поєдинків завершився страшним нокаутом. Бійця вирубили на п'ять хвилин.
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