Українець увійшов до ТОП-5 найкращих бійців ММА у світі

Перший в Україні чемпіон Bellator Ярослав Амосов потрапив до першої п'ятірки рейтингу найкращих бійців світу в напівсередній вазі

Ярослав Амосов ввійшов в історію

Головний ресурс змішаних єдиноборств Sherdog опублікував рейтинг найкращих бійців напівсередньої ваги. Вперше до нього потрапив українець Ярослав Амосов, який нещодавно став чемпіоном Bellator.

ТОП-5 рейтингу Sherdog

1. Камару Усман (США)

2. Колбі Ковінгтон (США)

3. Гілберт Бернс (Бразилія)

4. Леон Едвардс (Велика Британія)

5. Ярослав Амосов (Україна)

Собачник, сексист і екстремал: все, що потрібно знати про чемпіона Ярослава Амосова

Раніше ми писали, що на турнірі української організації зі змішаних єдиноборств один з поєдинків завершився страшним нокаутом. Бійця вирубили на п'ять хвилин.

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