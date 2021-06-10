Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

У звезды UFC отек мозга после незаконного нокаута (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
10 июня, 11:42
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Бразилец Фабрисио Вердум, которого из-за ошибки судьи жестко избили в клетке в мае, снимается со следующего боя – чтобы его дочери не потеряли своего отца
Бразильский боец Фабрисио Вердум
Бразильский боец Фабрисио Вердум / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум отказался от поединка в лиге PFL 25 июня из-за отека мозга.

Об этом информирует MMA Fighting, ссылаясь на заявление менеджера Вердума.

Ранее сообщалось, что Вердум отказался от боя с Брендоном Сайлесом, однако причина не называлась.

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"Я скрыл много травм, чтобы иметь возможность сражаться, когда мне было 20 лет. Но теперь мне нужно расставить приоритеты в своем здоровье и слушать врача. Я хочу иметь возможность наслаждаться жизнью рядом с дочерьми и видеть, как они растут. И это правильно в данный момент. Я в порядке и скоро смогу вернуться к тренировкам", – сказал 43-летний Вердум

Фабрисио Вердум
Фабрисио Вердум / Фото: Instagram

Напомним, что в дебютном поединке в PFL в мае Вердум встретился с земляком Ренаном Феррейрой. Тогда Фабрисио досрочно проиграл, но позже бой признали несостоявшимся, так как незадолго до нокаута рефери не заметил, как Феррейра сигнализировал о том, что сам сдается.

Будь судья внимательнее, избиения Вердума с отеком мозга не последовало бы.

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