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Претендент на бой года: на турнире MMA в Москве выдали кровавую рубку за титул чемпиона

26 декабря, 12:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Победитель готовился к бою всего 10 дней

Титульный поединок между Ахмедом Балкизовым и Мухаммедом Эминовым стал украшением турнира AMC Fight Nights Global 99 в Москве. Чемпион в полулегком дивизионе Эминов получил предложение о поединке всего за 10 дней до боя, но сумел выстоять все пять раундов и одержал победу раздельным решением судей – 48:47, 47:48, 48:47.

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Поединок выдался очень зрелищным, а к концу боя настил был полностью залит кровью. Организаторы турнира же окрестили поединок Балкизов – Эминов претендентом на звание бой года.

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Эминов одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах при одном поражении. А Балкизов потерпел третье поражение. Также на его счету девять побед и одна ничья.

Ранее мы писали, что словесная перепалка перешла в массовую драку на турнире по единоборствам в Москве. Бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не впервые не смогли поладить.

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MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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