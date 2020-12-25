Словесная перепалка перешла в массовую драку на турнире по единоборствам в Москве

В четверг вечером в российской столице прошел крупный турнир местной лиги смешанных единоборств – Winter Cup. Кроме обычных боев, он отметился незапланированной встречей двух звезд промоушена. Чемпион AMC Fight Nights Global в среднем дивизионе Владимир Минеев и главной звездой лиги АСА Магомед Исмаилов неожиданно появились в клетке в обычной одежде и устроили драку.

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На днях с залитым кровью лицом боец UFC дожил до победы и покинул арену на костылях.

Минеев вошел в октагон, отобрал микрофон у одного из бойцов и вызвал с трибун Исмаилова. Сначала они обменялись несколькими короткими фразами, таджик сымитировал атаку, в ответ россиянин ударил его микрофоном. Дальше началась схватка, к которой очень быстро приобщились десятки зрителей. Лишь через несколько минут организаторам удалось навести порядок.

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Как позже выяснилось, Минееву рассекли лицо над бровью, а Исмаилову – под глазом. Также Магомеда после инцидента забрала полиция. Примечательно, что в 2019 году Владимир и Магомед уже выясняли отношения не там, где следует. Они подрались в ресторане турецкого отеля, но там также их растянули окружающие. В клетке же их схватка два года назад завершилась ничьей.

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