С залитым кровью лицом боец UFC дожил до победы и покинул арену на костылях

Стивен Томпсон получил бонус в 50 тысяч долларов за представление вечера

Сегодня утром в главном бою турнира UFC Fight Night 183 в полусреднем весе американец Стивен Томпсон единогласным решением победил соотечественника Джеффа Нила. Поединок в Лас-Вегасе продлился все пять раундов, после чего судьи отдали победу 37-летнему Томпсону, который заканчивал схватку с разбитым лицом – 50:45, 50:45, 50:45.

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Дело в том, что во время боя соперники столкнулись головами, и у Стивена открылось рассечение. Но несмотря на кровь, он довел дело до победы, пробивая Нила своими вертушками. В итоге Томпсон одержал 16-ю победу в карьере в 21 поединке, а также получил бонус в 50 000 долларов от промоушена. Нил проиграл третий поединок из 16-ти.

Интересно, что после боя Томпсон почему-то ходил еще и на костылях. UFC Fight Night 183 стал последним турниром промоушена в 2020 году. Ранее уникальный чемпион UFC попал в больницу после "боя вечера" и истерики в октагоне.

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