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Порье перевесил Макгрегора: до самого ожидаемого реванша года менее двух дней

22 января, 15:25

Елена Павлова Елена Павлова

Бойцы UFC прошли взвешивание на "Бойцовском острове"

Ранним утром 24 января на "Бойцовском острове" в ОАЭ пройдет один из самых ожидаемых боев UFC. Бывший чемпион промоушена в двух категориях Конор Макгрегор проведет реванш с американцем Дастином Порье. А сегодня бойцы прошли процедуру взвешивания. Напомним, что накануне Магрегор и Порье провели дуэль взглядов и обошлись без драки.

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Макгрегор показал на весах 155 фунтов – 70,3 кг.

Под Порье весы показали 156 фунтов – 70,7 кг.

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Последний раз Макгрегор выходил в октагон год назад, легко победив Дональда Серроне. У 32-летнего ирландца 26 побед при четырех поражениях. У Порье столько же успешных боев, а неудач – на две больше.

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Напомним, что это будет бой-реванш против Дастина Порье. Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец одержал досрочную победу. На счету Конора 22 победы и 4 поражения. Порье имеет за плечами 26 побед и 6 поражений, а еще 1 бой признан несостоявшимся.

Ранее стало известно, что на Конора Макгрегора подали в суд за изнасилование.

Смотрите также, взвешивание Макгрегора перед поединком с Серроне

Видео: Reuters
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UFC смешанные единоборства взвешивание Конор Макгрегор Дастин Пуарье Дастин Порье
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